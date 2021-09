Se non ce l'ha non posso discutere, Scanzi hooligan del vaccino

20 settembre 2021 a

E' una furia Andrea Scanzi, il guitto del Fatto quotidiano, da Lilli Gruber, contro l'avvocatessa Olga Milanese che guida il comitato per il referendum contro il green pass. "Mi dica se è vaccinata, perché se non lo è non posso parlare con lei", ha tuonato Scanzi, ignorato però dalla stessa Gruber che era interessata a conoscere le ragioni della sua ospite (in collegamento da Salerno).

Trascinato dalla foga polemica Scanzi ha pure accusato di "egoismo" l'avvocatessa che probabilmente non si è vaccinata. Da che pulpito verrebbe da dire, visto che non sembrò un atto di grande altruismo l'idea che ebbe Scanzi di mischiare un po' le carte familiari per farsi il vaccino saltando la fila e passando nella sua Toscana davanti perfino agli ultraottantenni a cui tolse il posto in quel modo. Ecco una predica sull'egoismo dal campione italiano in materia davvero non ce la si sarebbe attesa. Come si ricorderà per quell'atto considerato tutt'altro che "altriusta" Scanzi fu sospeso anche dal video in trasmissioni tv dove era sotto contratto...

