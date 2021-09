La minaccia di Luca Bernardo ai partiti "Fuori i soldi o ritiro la candidatura a Milano"

Angela Barbieri 19 settembre 2021 a

«Se entro questa settimana non arrivano 50mila euro a testa da parte di tutti i partiti per andare avanti in questa campagna che costa molto di più» e «senza una sintonia totale sulla campagna elettorale», lunedì mattina «alle 10 convoco una conferenza stampa e dico che mi ritiro dalla tenzone elettorale». È l’ultimatum di Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano per il centrodestra, in un audio inviato ai segretari dei partiti che lo sostengono e pubblicato sul sito de La Repubblica. «Vi lascio il messaggio così rimane nero su bianco», dice Bernardo nell’audio inviato ai segretari dei partiti che lo sostengono, «ma vi prego cortesemente, in qualità di segretari dei partiti responsabili, che se entro questa settimana non arrivano almeno per tutti i partiti 50mila euro a testa per andare avanti in questa campagna che costa molto di più, perché per fare bisogna anche spendere, io lunedì mattina alle 10 convoco una conferenza stampa e dirò che mi ritiro dalla tenzone elettorale. Questo è l’ultimo messaggio che vi lascio perché così non si può andare avanti», spiega il candidato sindaco di Milano per il centrodestra.

«Ringrazio se qualche partito ha già fatto, però ripeto, se trovo una versione diversa sul conto corrente e se non vedo sintonia completa e totale sulla campagna elettorale, che vedo solo di alcuni e non voglio dire di chi, io lunedì mi ritiro. Non è mia abitudine ritirarmi, ma torno a fare il mio lavoro che tanto mi piace», continua. «Lunedì alle 10 - ribadisce - farò questa conferenza stampa, se non ho indicazioni diverse. Ma non telefonate o chiacchiere, vi voglio bene, vi rispetto e vi stimo, però io ci sto mettendo la faccia e, come vedete, sono stato colpito profondamente in un mese e mezzo di mia presenza in politica».

Dopo la pubblicazione dell’audio, il candidato sindaco del centrodestra a Milano prova a gettare acqua sul fuoco: «Tanto rumore per nulla. È vero che in un audio privato con i segretari cittadini dei partiti ho chiesto un ulteriore sforzo economico in vista delle ultime due settimane prima del primo turno, i toni sono stati più decisi per velocizzare le burocrazie dei partiti già molto impegnati giustamente nelle proprie corse. Il centrodestra è sempre più unito e noi agiamo nell’ottica della trasparenza e nel pieno rispetto dei milanesi». E in serata arriva anche il comunicato dei partiti: «La Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia, la lista Luca Bernardo Sindaco, Maurizio Lupi Milano Popolare e il Partito Liberale Europeo confermano il massimo impegno a sostegno della candidatura di Luca Bernardo», scrivono in una nota congiunta Stefano Bolognini, Stefano Maullu, Cristina Rossello, Maurizio Bernardo, Alessandro Colucci e Flavio Ramella.

