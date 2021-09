Non reggerò ancora a lungo, la confessione di Conte spiazza tutti

10 settembre 2021 a

«Siccome non ritengo di essere infallibile e nemmeno vedo un orizzonte così lungo, ve lo dico francamente: questo è un impegno stressantissimo. Lavorare così per il bene comune è una faticaccia enorme, quindi non credo che la potrò reggere anche fisicamente a lungo. Spero, e faremo in modo, che ci sia qualcuno più bravo di me, quando sarà il momento. Però questo progetto è forte e dovete appoggiarlo, non lasciamo che altri parlino con le voci vostre». Lo ha detto il presidente M5S, Giuseppe Conte, nel corso di un comizio a Finale Emilia, nel Modenese.

Conte delude i grillini: spaccatura nel M5S sull'obbligo vaccinale

«Non vi stiamo chiedendo un voto, io in passato dei voti li ho espressi ma mi sono anche pentito. Vi chiedo - si è rivolto così l’ex premier alla platea di simpatizzanti - qualche cosa di più di un voto: di condividere un progetto. Questo progetto lo porteremo avanti a dispetto della tornata elettorale, ha forti gambe e serve al Paese».

