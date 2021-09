Rocco Casalino, nostalgia canaglia sui social: quando sedeva a capotavola con la Merkel e Macron

04 settembre 2021 a

C’era un tempo in cui sedeva a capotavola dei grandi della terra... Rocco Casalino ex potentissimo portavoce dell'altrettanto ex premier Giuseppe Conte sfoga su Instagram la struggente nostalgia canaglia. L'ex concorrente del primo storico Grande Fratello e guru della comunicazione grillina ha postato sui social una foto risalente al dicembre del 2019, quanto da portavoce partecipava all’incontro trilaterale a Bruxelles.

A tavola c’erano la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte. E Rocco? A capotavola come il capo-comitiva o maestro di cerimonie. All'epoca la foto era stata commentata con una buine dose di veleno da Dagospia: "Il Portavoce Prezzemolino sempre più in delirio di onnipotenza oggi si è messo a capotavola durante il trilaterale sulla Libia a Bruxelles. Non ditelo ai poveri libici!”.

Sembra un'era geologica fa, eppure c'è stato un tempo in cui Rocco Casalino stava a capotavola con la Merke e Macron.

