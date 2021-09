Niente green pass dopo l'immunità, la speranza di D'Amato

Giorgia Peretti 06 settembre 2021 a

a

a

“Superato l’80% possiamo fare a meno del green pass”, questo l’auspicio di Alessio D’Amato a “Quarta Repubblica”. L’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio è ospite nella prima puntata della nuova edizione del talk show di Nicola Porro, lunedì 6 settembre, su rete 4. Sul tavolo la questione dell’estensione del certificato verde e l’andamento della pandemia. I grandi No-vax le fanno paura?, chiede il conduttore.

“No, assolutamente. – risponde D’Amato- Il tema del green pass io penso che sia posto in maniera corretta almeno dal mio punto di vista l'obiettivo in una pandemia è raggiungere l'immunizzazione. I tecnici ci dicono che l'immunizzazione con la variante Delta ha bisogno di una percentuale superiore all’80%, io penso che quando sia raggiunta quella percentuale possiamo fare a meno anche del green pass che è uno strumento non è l'obiettivo finale”. Poi continua preoccupato: “L’obiettivo finale è vincere il virus e contrastare la pandemia siamo quasi all' 80%, manca quel 10% questo è uno zoccolo duro, non sarà facile lo dico dall'esperienza del Lazio. Il Lazio è primo sia nella campagna vaccinale, sia nelle cure negli anticorpi monoclonali però raggiungere questo ulteriore 10% è un tratto di strada non semplice”.

Test per decidere chi farà la terza dose, Rasi svela il futuro del vaccino

Il virus circola ancora “per cui noi dobbiamo contenere questo con un obiettivo guardiamo con grande attenzione a quello che sta facendo la Danimarca un po’ perché ha gli stessi abitanti del Lazio, lì se l'obiettivo è raggiungere l'85% / 90%? Bene, una volta raggiunto quell'obiettivo si possono diciamo togliere anche quei vincoli attualmente in vigore. Noi senza green pass non raggiungiamo quel risultato”. Infine sull’ipotesi dell’obbligo vaccinale: “L'obbligo c'è stato per il personale sanitario per un periodo limitato per il raggiungimento di quell'obiettivo, la risposta è sì”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.