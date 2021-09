Richiamo dopo 6 mesi, l'Ema valuta la terza dose

06 settembre 2021 a

L’Ema ha iniziato a valutare l’eventualità della terza dose di vaccino. L’autorità europea del farmaco sta infatti valutando una domanda per l’uso di una dose di richiamo di Comirnaty (BioNTech/Pfizer) da somministrare 6 mesi dopo la seconda dose a persone di età pari o superiore a 16 anni.

«Il comitato per i medicinali umani dell’Ema - spiega una nota ufficiale - effettuerà una valutazione accelerata dei dati presentati dalla società che commercializza Comirnaty, compresi i risultati di uno studio clinico in corso in cui circa 300 adulti con sistema immunitario sano hanno ricevuto una dose di richiamo circa 6 mesi dopo la seconda dose». L’esito della valutazione, precisa l’Ema, è atteso nelle prossime settimane, a meno che non siano necessarie informazioni supplementari. La stessa agenzia sta valutando anche l’uso di una terza dose in persone gravemente immunocompromesse.

