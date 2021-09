06 settembre 2021 a

«Non siamo favorevoli alla vaccinazione obbligatoria, perché crediamo che le cose vadano spiegate bene, non come è stato fatto finora, piuttosto che obbligare. La sinistra invece ritiene che il popolo sia come un bue che va educato e costretto». Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, a margine dell’iniziativa di Fratelli d’Italia a Latina.

