Giuseppe Conte aiuta Virginia Raggi... a perdere. La tragica gaffe a San Basilio, cosa dice sull'Ama

04 settembre 2021 a

a

a

Giuseppe Conte è sceso in campo per aiutare Virginia Raggi... a perdere. La gaffe dell'ex premier e attuale capo del Movimento 5 Stelle è di quelle memorabili. Era con la sindaca di Roma a San Basilio, popolare quartiere del quadrante est della Capitale, quando se ne esce così: "Diciamo la verità su Ama. I trasporti prima non funzionavano". Peccato che l'azienda in questione si occupa di rifiuti, come ben sanno i romani seduti ad ascoltare tanto che una signora dalla quarta fila non ha remore a farglielo notare "Aò, a Peppi', se chiama Atac!". L'episodio è stato raccontato sui social dal giornalista del Foglio Simone Canettieri e ha provocato l'ironia e l'indignazione di romani e non solo.

Condominio infestato dai calabroni killer, paura ai Parioli: inquilini in strada

"Neanche il team di esperti più sofisticati avrebbe avuto difficoltà ad affrontare la questione Ama - le parole di Conte - Quando parliamo di trasporti dobbiamo sapere cosa c'era. Prima di lamentarci del ritardo di un autobus dobbiamo vedere cosa c'era dietro. Altrimenti ci facciamo prendere in giro. Ama...", e qui arriva la provvidenziale correzione, "Atac scusate...".

Draghi, ora che si fa? Anche Giuseppi molla il Governo sul vaccino obbligatorio

Il video fa il giro della rete. "Ecco il lancio della campagna elettorale M5s a Roma: Conte accanto alla sindaca Raggi parla del presunto risanamento di Ama ’azienda dei trasporti'. Il leader M5s non sa neanche la differenza tra Ama (rifiuti) e Atac (trasporti). Ma chi vogliono ancora prendere in giro?" attacca il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, che pubblicasu Twitter il video tratto dalla presentazione M5s di oggi a San Basilio. "Un abisso sia politico che amministrativo - twitta ancora Anzaldi - rispetto ai tempi in cui ad amministrare aziende come Ama e Atac c’era l’insostituibile Mario Di Carlo, che da presidente prima dell’una e poi dell’altra le aveva risanate davvero, facendole funzionare. Roma vota bene".

Ecco il lancio della campagna elettorale M5s a Roma: Conte accanto alla sindaca Raggi parla del presunto risanamento di Ama "azienda dei trasporti".

Il leader M5s non sa neanche la differenza tra Ama (rifiuti) e Atac (trasporti).

Ma chi vogliono ancora prendere in giro? pic.twitter.com/WRgbFXDL1u — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) September 3, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.