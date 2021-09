Roma, Enrico Michetti conquista i leader. Matteo Salvini sicuro: "Con lui il centrodestra vince"

Pietro De Leo 04 settembre 2021 a

a

a

Continua a percorrere la città palmo palmo, il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti. Dopo l’affollato sopralluogo in IV Municipio assieme alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni di giovedì, ieri l’avvocato ha visitato la zona di Ponte Milvio. «Tutti i giorni siamo sul territorio in parti diverse – ha detto Michetti - a conoscere i problemi delle persone per capire come interpretarli e trovare il modo, attraverso i provvedimenti amministrativi, per dare le soluzioni». Ieri era con lui il candidato presidente del centrodestra per il Muncipio XV, Andrea Signorini. Al di là dei fitti appuntamenti d’agenda, continua anche il continuo pronunciamento degli esponenti nazionali della coalizione in favore del giurista. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, intervenendo a «Start» su SkyTg24 ha affermato che per le varie sfide «abbiamo scelto persone in grado di amministrare e non i profili dotati di maggiore popolarità, abbiamo preferito i candidati per l’efficacia della loro azione amministrativa: a Roma Enrico Michetti ne è l’esempio».

In fiamme il sito archeologico vicino Roma, ecco l'ennesimo scandalo

A Radio Radio, invece, il segretario della Lega Matteo Salvini ha osservato: «Michetti con la Lega e il centrodestra arriverà sicuramente al ballottaggio». E ha affrontato anche il tema forse più qualificante di questa campagna elettorale, i rifiuti: «Noi non diciamo che votando Lega il 3 ottobre con Michetti noi in sei mesi risolviamo problemi che sono lì da vent’anni però se parti subito, entro tre anni un impianto di trattamento e valorizzazione dei rifiuti per riportare la città ad essere più pulita lo si fa», ha detto Salvini. Nel frattempo, girano anche le macchine elettorali dei competitor di Michetti. Ieri, Virginia Raggi ha dato il via alla sua campagna, a San Basilio, affiancata dal neo-leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Nessuno ha la sfera magica - ha detto l’ex presidente del Consiglio - ma abbiamo tutte le carte in regola per arrivare al secondo mandato». E poi ha aggiunto: «Chiedo a tutti i candidati di non fare promesse che non possono mantenere. Quello che si può fare lo facciamo fino all’ultima goccia di sudore, quello che non si può fare lo diciamo subito». La prima cittadina uscente ha rispolverato uno degli argomenti più tradizionali del suo messaggio di questi anni: «I partiti che hanno governato Roma l’hanno depredata», ha detto, sottolineando poi l’importanza dei quartieri più decentrati: «Mi chiamano la sindaca delle periferie ed è dalle periferie che si ricostruisce la città».

Droni in spiaggia per misurare la febbre ai bagnanti. L'ultima della Regione Lazio

In zona Pd, Roberto Gualtieri, candidato della coalizione di centrosinistra, ha presentato la lista civica a suo sostegno, «senza riempilista, una vera lista civica che coinvolge settori importanti delle professioni, delle imprese, delle associazioni culturali e del volontariato, che troppo spesso la politica non ha saputo valorizzare», ha assicurato. La compagine è guidata dalla Top Manager Monica Lucarelli. In corsa nella lista anche Giovanni Lobuono, 21 anni, che alla fine dello scorso anno aveva raccolto attorno a sé un gruppo di under 25 con l’idea di candidarsi lui stesso a primo cittadino. Oggi a mezzogiorno scadranno i termini per la presentazione di tutte le liste, e nel pomeriggio sarà Enrico Michetti a presentare i candidati del centrodestra alla presidenza dei quindici Municipi della Capitale.

Meloni in tour con Michetti: "Roma merita un'altra storia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.