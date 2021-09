Giorgia Meloni passa al contrattacco: “Conferenza surreale di Mario Draghi. Green pass? Misura economicida e inutile”

02 settembre 2021 a

Era prevedibile che la conferenza stampa di Mario Draghi avrebbe scatenato le reazioni dell’opposizione e dei partiti che più negli ultimi mesi hanno dato battaglia sulle restrizioni inserite per combattere la diffusione del Covid, primo tra tutti il green pass, per il quale è stato annunciato un inasprimento. A scagliarsi contro le parole del Premier è Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia: “Surreale conferenza stampa di Draghi e di mezzo Governo. Su trasporti e scuola il presidente del Consiglio dice che la preparazione è stata ‘ben fatta’ e che ‘ce l'abbiamo messa tutta’, peccato che nessuno se ne sia accorto. Il tutto condito dalle notizie fuorvianti sull'epidemia diffuse dal ministro dell'Istruzione Bianchi: se in una classe sono tutti vaccinati non ci sarà obbligo di mascherina. Qual è la ratio di questa scelta priva di giustificazione scientifica, visto che i vaccinati possono contagiare ed essere contagiati?”. Le parole sull’abolizione dell’obbligo di mascherina nelle aule dove sono presenti tutti studenti vaccinati hanno trovato la ferma opposizione anche di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe: “I dati sul calo della protezione vaccinale nei più giovani non supportano questa decisione”. Il grafico allegato mostra che si è passati da una prevenzione leggermente superiore all’80% a una tra il 65 e il 70%.

“Poi - prosegue il post su Facebook della Meloni - Draghi annuncia la volontà di estendere il green pass, nonostante sia una misura economicida e inutile a combattere il contagio, e dice sì all'introduzione dell'obbligo vaccinale. Infine, la ciliegina sulla torta: i complimenti del premier al ministro dell'Interno Lamorgese, che per lui ‘lavora molto bene’. E che sui migranti i numeri ‘non sono spaventosi’. Assurdo. Come Fratelli d'Italia siamo sempre più convinti - ribadisce e conclude con orgoglio - che restare all'opposizione di questo Governo sia la scelta migliore per difendere gli interessi degli italiani”.

