Travaglio attacca per le "ferie renziane" a Formentera. Nobili risponde così: chi è un habitué dell'isola...

26 agosto 2021 a

a

a

Alle Baleari ci puoi andare, ma non se sei un renziano. "Oggi il Fatto Quotidiano mi attacca perché ho trascorso dei giorni a Formentera con i miei amici. Non capisco perché: ho visitato, per la prima volta, un’isola dove Travaglio e i suoi amici sono habituè. Dov’è il problema?", scrive su Twitter Luciano Nobili di Italia Viva, messo nel mirino dal quotidiano di Marco Travaglio in un articolo sulle "ferie renziane".

Scattano le purghe di Conte. Di Maio trema, e rispunta Di Battista

Un caso esemplare di doppia morale, e memoria corta, tanto che il renziano posta anche le foto di Travaglio nelle al mare a scanso di equivoci.

Il diabolico dubbio di Marco Travaglio: il governo vuole meno contagi o comprare più vaccini?

Ma cosa aveva scritto il Fatto? L'articolo di Tommaso Rodano punta su quanto "soffrono" i parlamentari di Italia Viva- "Si va a Formentera. Luciano Nobili, Francesco Bonifazi, Federico Lovadina (il pistoiese piazzato da Renzi alla presidenza di Sia, la società di Cassa depositi e prestiti) e il coordinatore romano Marco Cappa: tutti insieme per un grande viaggio spirituale. Ci sarebbe piaciuto poter ignorare la circostanza, ma come si fa? Sarà pure bassa sociologia, antropologia d’accatto, ma è soprattutto una questione estetica. Il diario di viaggio è su Instagram e le foto sono di una bellezza sconcertante. A metà tra Muccino e Vanzina: un po’ tardo adolescenti romantici, un po’ vitelloni italiani alla conquista delle Baleari", si legge sul quotidiano.

Metterà il burqa alla fidanzata? Senaldi umilia Conte

Che poi ammette: "sappiamo bene di essere dei moralisti: non c’è niente di male a divertirsi in vacanza". Ah ecco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.