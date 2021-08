Metterà il burqa alla fidanzata? Senaldi umilia Conte

Giorgia Peretti 21 agosto 2021 a

“Se lui ritiene i talebani distensivi, mi viene da chiedere come si rilassa Conte”. Così esordisce Pietro Senaldi nella puntata di venerdì 20 agosto di “Stasera Italia”. Il condirettore di Libero è ospite in collegamento con il salotto di Veronica Gentili, su Rete 4. Ad aprire la trasmissione la recente salita al potere dei talebani in Afghanistan, nello specifico sotto osservazione sono le dichiarazioni in merito del neoleader dei 5stelle, Giuseppe Conte.

L'ultima sortita dell'ex premier ha suscitato non poche polemiche. “C'è la necessità di un dialogo serrato e costante con il nuovo regime talebano, che si è dimostrato abbastanza distensivo”, ha detto in quel di Ravello, mentre in Afghanistan, dopo la caduta di Kabul, i talebani spargevano il panico nelle strade della città. Per poi far sapere che il suo movimento cinque stelle “si è già mosso” per volgere “parte dei soldi delle restituzioni dei nostri parlamentari destinati a finanziare i corridoi umanitari e l'accoglienza”. Uno scivolone ripreso anche dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha precisato: “I talebani li giudicheremo dalle loro azioni non dalle parole”.

"Se lui ritiene i talebani distensivi mi chiedo cosa ritiene rilassante #Conte"@PSenaldi a #StaseraItalia sul commento di Conte riguardo l'#Afghanistan pic.twitter.com/jvhJuWL3Fo — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 20, 2021

Sulla questione si è espresso anche Senaldi che con pungente ironia sottolinea la gaffe lapalissiana del leader del Ms5: “Mi chiedo cosa ritiene rilassante Conte, cosa fa per rilassarsi. Non lo so metterà il burqa alla fidanzata? Frusterà chi non vota Grillo?”. “È stata una gaffe – continua - ma secondo me il punto è che lui, come anche Enrico Letta ormai, purtroppo fa così. Non aveva nulla da dire sui talebani, ha guardato cosa ha detto Matteo Salvini, Renzi e Silvio Berlusconi e ha detto: “Io faccio l’opposto così i grillini saranno contenti”. Io credo che questo sia il senso della gaffe di Conte, non ci vedo un pensiero molto ragionato. Purtroppo, i leader devono parlare un po’ di tutto, soprattutto delle cose che non sanno e così ha fatto Giuseppe Conte”.

