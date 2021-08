Attentati simbolici per colpire l'Occidente, la Biancofiore sulle esplosioni a Kabul

26 agosto 2021 a

Le esplosioni di Kabul provocano subito un'ondata di reazioni anche in Italia. Tra le prime a prendere la parole è Michaela Biancofiore di Coraggio Italia.

"Gli attentati all’aeroporto di Kabul, largamente attesi e non scongiurati, sono strategia Isis e probabilmente Talebana, altamente simbolica. Le azioni dei kamikaze mirano infatti a colpire da una parte il cuore e i valori dell’occidente e della Nato, dall’altra a incutere terrore alla popolazione afghana non solo con la minaccia di morte ma con l’uccisione definitiva della credibilità e della speranza prospettate dalle potenze democratiche. Azioni terroristiche esemplari per mettere in evidenza la debolezza dell’Occidente, che si è dimostrato vile e incoerente. Serve una reazione immediata congiunta tramite risoluzione dell’Onu, a rischio ci sono non solo migliaia di vite umane, bambini compresi, ma i valori non negoziabili della nostra civiltà - lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo in commissione Esteri e membro della dirigenza nazionale di Coraggio Italia - L’Occidente dopo la pessima figura mostrata in questi giorni con un ritiro che sa di ammutinamento, deve ritrovare l’unità e l’orgoglio per reagire all’attesa escalation di terroristi che predicano la morte sulla vita".

