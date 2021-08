Mille euro di multa a testa, Sileri punisce i partecipanti al rave

19 agosto 2021 a

Mille euro di multa a chi ha partecipato al rave di Viterbo. Pierpaolo Sileri ha le idee chiare e vuole punire chi ha tenuto sotto scacco le forze dell'ordine durante il raduno illegale in cui è perfino morto un ragazzo di 24 anni. In collegamento con la trasmissione "In Onda" su La7, il sottosegretario alla Salute è passato all'attacco: "Mi auguro che le autorità giudiziarie individuino tutti i reati - ha detto Sileri - Quelli che si sono radunati al rave sono degli idioti. Se avranno una multa di mille euro a testa, avremo 10 milioni di euro da spendere per curare i nostri malati".

Il sottosegretario alla Salute ha parlato poi della quarta ondata covid. "Ci sarà una quarta ondata - ha confermato Sileri - e andrà in ospedale chi ha più di 40 anni e non è vaccinato. La terza dose la dovranno fare sicuramente i più fragili. I non vaccinati, infatti, sono quelli che hanno avuto più bisogno di ricovero ospedaliero. Questo dimostra l'efficacia dei vaccini".

