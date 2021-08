Afghanistan, l'urlo di Maria Elena Boschi al ministro degli Esteri: "Di Maio esci dalla spiaggia"

16 agosto 2021 a

"Di Maio esci dalla spiaggia!". L'urlo della deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi contro il ministro degli Esteri Luigi Di Maio arriva forte e chiaro, Mentre si consuma il dramma in Afghanistan con i talebani che hanno riconquistato il potere e la capitale Kabul, l'immagine del Ferragosto di Di Maio in spiaggia nel Salento fa insorgere il web contro il ministro. E scatena anche la deputata dem che sui social lo striglia: "Quello che accade a Kabul non riguarda solo le nostre sorelle afghane. Riguarda tutti e tutte noi - denuncia la Boschi - Il ministro degli Esteri deve lasciare la spiaggia e venire in Parlamento per una informativa urgente".

Quello che accade a Kabul non riguarda solo le nostre sorelle afghane. Riguarda tutti e tutte noi. Il min degli Esteri deve lasciare la spiaggia e venire in Parlamento per una informativa urgente. È in gioco la vita di milioni di persone ma anche la dignità dell’Occidente — Maria Elena Boschi (@meb) August 16, 2021

L'aeroplano KC 767 dell'Aeronautica Militare è atterrato oggi all'aeroporto di Fiumicino con a bordo circa 70 persone tra personale diplomatico ed ex collaboratori afghani. A riferirlo in una nota congiunta sono stati il Ministero degli Esteri e quello della Difesa. Il volo, partito nella giornata di ieri dopo l'ingresso dei talebani nella capitale Kabul, rientra nel piano per riportare in patria il personale dell'ambasciata italiana e nell'operazione Aquila Omnia per portare in Italia gli ex collaboratori afghani con loro famiglie. Non ha torto dunque la Boschi a strigliare il ministro vacanziero nel Salento in queste ore drammatiche per l'Occidente: "Di Maio deve lasciare la spiaggia - tuona la Boschi - Deve venire in Parlamento per una informativa urgente".

