Si aggrappano alle ruote dell'aereo e cadono nel vuoto, il dramma a Kabul

Scene di disperazione e orrore dall’aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan, dove centinaia di persone si sono riversate cercando di salire su uno degli aerei in partenza dal Paese. In alcuni video, pubblicati sui social e che, al momento, non sembrano manipolati o artefatti, si vede una moltitudine di uomini inseguire sulla pista di partenza un C-17 dell’Us Air Force, con 3 o 4 persone che si arrampicano sul carrello. In altre immagini, che paiono successive al decollo, si vedono cadere nel vuoto i corpi di quelli che sono presumibilmente saliti sul velivolo. Scene che richiamerebbero, in una triste chiusura del cerchio, il "falling man" delle Torri Gemelle.

In un altro video, pubblicato dall’agenzia afghana Pajhwok su Twitter, si vede un gruppo di persone "inseguire" e aggrapparsi a un aereo cargo americano, ormai prossimo al decollo.

