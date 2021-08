Kabul ai talebani, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al mare in Puglia. Come lo hanno beccato

16 agosto 2021 a

Quanto sia preoccupato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio lo si evince dalle foto scattate in riva al mare e pubblicate da il Nuovo Quotidiano di Puglia. Mentre in Afghanistan si consuma il dramma con il ritiro delle truppe Usa da Kabul e i talebani dichiarano la rinascita dell'Emirato islamico dell'Afghanistan dal palazzo presidenziale - a 20 anni dalla caduta del precedente governo a seguito dell'attacco degli Stati Uniti e degli Alleati - il ministro degli Esteri che fa? Resta in ferie nel Salento dove viene immortalato con il presidente della Regione Michele Emiliano e l'ex collega di governo Francesco Boccia. La riunione d'emergenza è in riva al mare?

L'avanzata dei mujaheddin in Afghanistan è stata inarrestabile, una delegazione dei talebani è entrata nel palazzo presidenziale per il trasferimento del potere mentre per le strade della capitale è andata in scena la fuga disperata verso l'aeroporto. Un'intera città in preda al panico per scappare dal nuovo governo mentre il titolare della Farnesina - che in queste sta lavorando per rimpatriare gli italiani - viene immortalato sul bagnasciuga del Togo Bay, noto stabilimento balneare di Porto Cesareo in Puglia con Emiliano e Boccia. Forse la riunione politica si è tenuta in riva al mare?

Mentre i Talebani prendono Kabul, il nostro ministro degli Esteri Di Maio è occupato in un allegro conciliabolo in spiaggia con Boccia ed Emiliano. Fra un bagno e l’altro magari si ricorderà della tragedia umanitaria e geopolitica in corso. Che dite? pic.twitter.com/aFfdszPLkz — Benedetta Frucci (@BenedettaFrucci) August 16, 2021

L'ira del web si è scatenata subito: "Mentre i Talebani prendono Kabul, il nostro ministro degli Esteri è occupato in un allegro conciliabolo in spiaggia con Boccia ed Emiliano. Fra un bagno e l’altro magari si ricorderà della tragedia umanitaria e geopolitica in corso. Che dite?", domanda la giornalista Benedetta Frucci. "E dunque il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sta seguendo l’invasione dell’Afghanistan, la più importante crisi internazionale del decennio, dalla spiaggia di Porto Cesareo. Poi uno si chiede perché l’Italia non viene presa sul serio", commenta il giornalista Luciano Capone.

