Atterrato aereo militare da Kabul, a Roma sbarcano 70 italiani

L’aeroplano KC 767 dell’Aeronautica Militare è atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino con a bordo circa 70 persone tra personale diplomatico ed ex collaboratori afghani. Lo riferiscono in una nota congiunta il ministero degli Esteri e quello della Difesa. Per tutti ora scattano le procedure previste, a partire dal tampone molecolare a opera del personale della Croce Rossa.

Aeroporto di Kabul preso d'assalto dai civili in fuga. I soldati Usa sparano in aria

Il volo rientra nel piano per riportare in patria il personale dell’ambasciata italiana e nell’operazione Aquila Omnia per portare in Italia gli ex collaboratori afghani con loro famiglie. Piano e operazione pianificati e diretti dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), comandato dal Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, ed eseguito dal Joint Force Headquarter (JFHQ), elemento operativo del COVI con la collaborazione per la prima accoglienza e il supporto sanitario della Croce Rossa Italiana.

