Pd e M5s non sanno fare nulla, la stoccata di Michetti sui rifiuti

14 agosto 2021 a

a

a

Enrico Michetti spara a zero su Pd e M5s. Nella Capitale l'emergenza rifiuti è sempre più grave e il candidato del centrodestra al Campidoglio scarica la responsabilità sull'immobilismo del Campdoglio e della Pisana. "Pd e M5s sono al governo di Roma e Lazio e per loro il futuro dovrebbe essere oggi - dichiara Enrico Michetti in collegamento col Tg4 - Il piano rifiuti prevede la creazione degli impianti e la raccolta differenziata ma non si fa nulla di tutto questo. Oggi chi ha il potere non fa nulla. Noi possiamo promettere l'apertura dei siti di stoccaggio ma loro perché restano fermi?".

Bugie su bugie. Gualtieri giura niente accordi con la Raggi. Ma ci arriva al ballottaggio?

«Credo che il prossimo sindaco di Roma non lo sceglieranno i giochi di palazzo, lo sceglierà il cittadino di Roma che voterà in maniera libera e consapevole, perché se riparte forte Roma riparte l’Italia e quindi la decisione è una decisione che deve essere scevra da trattive sottobanco e da giochi di palazzo. Credo ci sia bisogno di collaborazione e di lealtà». Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma Enrico Michetti intervenendo al ’Tg4’ in merito a possibili accordi Pd-M5s al ballottaggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.