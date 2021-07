Draghi come Hitler, cartelli choc a Roma e Napoli. "Norimberga arriva" la rabbia no green pass

31 luglio 2021 a

a

a

Mario Draghi come Adolf Hitler. Il premier torna nel mirino dei manifestanti scesi in piazza contro l'estensione del green pass in arrivo dal 6 agosto. Il cartello che equipara il presidente del Consiglio al leader nazista è apparso a Roma, in piazza del Popolo, ma anche a Napoli.

Incubo contagi sulle vacanze. E il green pass diventa inutile

In uno dei cartelli si vede un fotomontaggio di Draghi in uniforme nazista con il minaccioso messaggio: "Sanità criminale, Norimberga sta arrivando" con riferimento al famoso processo dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Altri cartelli esposti dai manifestanti a Roma mostrano la scritta "No green pass" con le "s" nel carattere delle SS, le Schutzstaffel, organizzazione paramilitare del Partito Nazionalsocialista.

Il 6 agosto si avvicina. Ecco come scaricare il green pass per chi non ha ricevuto l'sms o la mail

A Napoli sotto Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, i manifestanti hanno esposto dei fogli con l’immagine di Mario Draghi con capelli e baffi di Adolf Hitler e hanno scandito slogan pro De Donno e contro Draghi, De Luca e Speranza.

Boom di contagi in Islanda. Il sospetto di Enrico Ruggeri: "Eppure sono tutti vaccinati"

Il corteo e la manifestazione si sono svolti in maniera relativamente tranquilla, fatta eccezione per momenti di tensione alla partenza quando una troupe formata da giornalista e operatore è stata circondata da alcuni manifestanti che hanno intonato cori contro i giornalisti, al punto che si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla calma. Alla manifestazione hanno partecipato circa 400 persone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.