Boom di contagi in Islanda. Il sospetto di Enrico Ruggeri: "Eppure sono tutti vaccinati"

Valeria Di Corrado 31 luglio 2021 a

«Se è vero è un brutto colpo. Se non è vero mi aspetto smentite, denunce, scuse ufficiali. Islanda, boom esponenziale di casi nell’isola dove tutti sono vaccinati: tornano coprifuoco e restrizioni». Lo scrive in un tweet il cantautore Enrico Ruggeri. Effettivamente in Islanda c'è stato un picco di positivi al Covid nell'arco di una decina di giorni: il 19 luglio scorso erano zero i contagi (con una media settimanale di 6 casi), mentre ieri si sono registrati 125 nuovi casi (con una media settimanale di 107). Un dato molto alto per un Paese di 330mila abitanti, di cui, la stragrande maggioranza è vaccinata: per le persone di età superiore ai 50 anni la percentuale è vicina al 100%.. Probabilmente, però, la causa di questo boom è dovuto al grande afflusso di turisti europei (e non solo che l'hanno scelta come meta delle loro vacanze estive proprio perché considerata un luogo "sicuro", complice la scarsa densità abitativa e la geografia, che ha agevolato le politiche governative di controllo in ingresso sull'isola.

Chi non è in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione, è obbligato a presentare il risultato negativo di un test molecolare condotto nelle 72 ore precedenti la partenza, a sottoporsi a test all’arrivo in Islanda, a trascorrere 5 giorni in quarantena e a sottoporsi a ulteriore test al termine dei 5 giorni. I viaggiatori in possesso di green pass (devono essere trascorsi almeno 14 giorni dalla seconda dose), ovvero di un certificato di guarigione da COVID-19, a partire dal 27 luglio devono esibire anche il risultato negativo di un tampone molecolare o un testo antigenico rapido effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza.

L'Islanda sembrava essere uscita dall'emergenza quando il 26 giugno, con il 60% della popolazione immunizzata, erano cadute tutte le restrizioni: stop alle mascherine, al distanziamento o ai limiti al numero di persone riunite. Ora, invece, la nuova ondata di contagi (riconducibile principalmente alla variante Delta), ha costretto le autorità islandesi a reintrodurre alcune restrizioni, come l'uso della mascherina.

