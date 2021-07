Il 6 agosto si avvicina. Ecco come scaricare il green pass per chi non ha ricevuto l'sms o la mail

31 luglio 2021 a

Niente panico. Per chi non ha ricevuto o ha smarrito il codice (authcode) per scaricare il green-pass, c'è una via d'uscita. Si avvicina infatti il 6 agosto, giorno in cui scatterà l'obbligo della certificazione vaccinale completa per frequentare bar e ristoranti al chiuso, per entrare in cinema, musei e teatri, partecipare a concerti o attività sportive al chiuso, e viaggiare in molti Stati esteri. In molti, soprattutto gli insegnanti che hanno fatto il vaccino tramite il circuito scolastico, non sono riusciti a scaricare la certificazione verde Covid-19 perché non hanno ricevuto il codice via sms o via mail.

Per recuperare l'authcode bisogna innanzitutto collegarsi al sito predisposto dal Governo ( a questo link ). Basta avere sottomano il proprio codice fiscale, la tessera sanitaria, la data della vaccinazione e compilare tutti i campi. Una volta ottenuto l'authcode, si può proseguire con i percorsi: tramite il sito dcg.gov.it, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico o tramite App. Sul sito, però, bisogna prima autenticarsi con le proprie credenziali SPID o CIE, o con la tessera sanitaria.

