No green pass, la protesta esplode in tutta Italia. Piazze piene da Roma a Milano

31 luglio 2021 a

Nuove manifestazioni in tutta Italia contro il green pass. A piazza del Popolo a Roma come a Milano dove i manifestanti sono circa 10mila. Piazze gremite a Genova, Napoli, Torino e in molte città e non sono mancati i momenti di tensione. A Roma la polizia ha creato un cordone di sicurezza quando sono entrati in piazza i militanti di Forza Nuova. Indagini in corso da parte della Digos della questura di Firenze per la manifestazione non autorizzata svoltasi sabato scorso in piazza della Signoria. Sarebbero una decina, secondo quanto si apprende, le persone che potrebbero essere denunciate alla questura della manifestazione non preavvisata. Si tratterebbe di coloro che avrebbero condotto e gestito il presidio.

Ha sfiorato il picco di 10mila partecipanti la manifestazione contro il green pass organizzata a Milano. Dalle poche centinaia di persone che si sono radunate in piazza Fontana, il corteo, non autorizzato, si è progressivamente ingrossato, fino a contare quasi 10mila partecipanti, secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine. La manifestazione, dopo aver sfilato Palazzo Marino, è passata da corso di Porta Vittoria, fino al Palazzo di Giustizia, per poi tornare indietro. Lo slogan ’libertà, libertà’ è il più scandito dai manifestati, assieme a insulti e cori contro il presidente del Consiglio.

A Napoli il corteo contro il certificato verde che attesta l'avvenuta vaccinazione con almento una dose necessario dal 6 agosto per entrare in ristoranti, palestre, eventi eccetera si è trasformato in una manifestazione in corso a piazza Dante. I manifestanti si sono velocemente spostati sulla sede stradale, dove hanno bloccato la circolazione delle auto, ed è partito un corteo con l’obiettivo di raggiungere piazza Municipio. Momenti di tensione quando alcuni "no vax" hanno circondato una giornalista e l’operatore impegnati in un collegamento in diretta. Dal corteo è partito il coro "venduti, venduti" rivolto ai giornalisti. Le forze dell’ordine hanno riportato la situazione alla calma e ora stanno scortando il corteo al quale partecipano circa 300 persone. I manifestanti stanno scandendo lo slogan "giù le mani dai bambini".

La protesta dilaga in molti paese. In Francia si sono svolte manifestazioni in almeno 150 città con scontri nel corteo di Parigi. Proteste anche a Budapest, in Ungheria.

