“Serve chiarezza”. Giorgia Meloni non ci sta sul vaccino: chi mente tra Mario Draghi e Anthony Fauci?

Un video che mette a paragone le dichiarazioni di Mario Draghi, presidente del Consiglio italiano, e di Anthony Fauci, fedelissimo consigliere di Joe Biden in materia di Covid. A smascherare le divergenze tra le parole dei due è Giorgia Meloni, che ha postato le immagini della discordia su Facebook: “Anthony Fauci, immunologo consulente del Presidente degli Stati Uniti, ci dice in questo video che ‘il livello del virus nelle mucose delle persone vaccinate contagiate con la variante Delta è esattamente lo stesso presente in una persona non vaccinata infetta’. È lecito chiedere al Governo italiano quale sia la verità tra questa dichiarazione del professor Fauci e quella del Presidente Draghi, secondo il quale chi è vaccinato e si trova in un luogo nel quale si accede solo con green pass ha la ‘garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose’?”

“Perché noi - affonda la leader di Fratelli d’Italia - continuiamo a chiedere solo chiarezza, per poterci concentrare sulle giuste priorità. Ma diventa difficile se le varie tesi esposte sono così diverse tra loro”.

