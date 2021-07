Morning News, scoppia la rissa tra la Santanchè e Cecchi Paone: su vaccini e discoteche è scontro totale

Giorgia Peretti 29 luglio 2021 a

Scontro aperto tra Daniela Santanchè e Alessandro Cecchi Paone negli studi di “Morning News”. Entrambi ospiti nella puntata di giovedì 29 luglio del programma di approfondimento estivo di Canale 5, condotto da Simona Branchetti. Sul tavolo i temi del momento dal green pass alle recenti manifestazioni in piazza contro la misura introdotta dal governo di Mario Draghi. Dalla “certificazione verde” rimarrebbero fuori alcune categorie come le discoteche, comprese quelle all’aperto. Proprio su questo settore si accende la polemica. Per il giornalista e divulgatore scientifico bisognerebbe spostare l’attenzione sui risultati della campagna vaccinale: “Io insisterei sul fatto che stiamo salvando centinaia di miglia di vite umane grazie ai vaccini e grazie al green pass. Le notizie che arrivano dal Regno Unito confermano quello che abbiamo sempre detto: l'unica cosa, come hanno ricordato Mario Draghi e Sergio Mattarella, è far vaccinare tutti. Così da raggiungere l'immunità di gregge, lo sapevamo ma adesso abbiamo anche la controprova della bellissima esperienza inglese vaccino per tutti e tutti potranno anche ballare se questa è l’urgenza”.

Una chiara stoccata alla senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, che poco prima aveva sottolineato la discriminazione del settore. “Non è un’urgenza è la vita, è la vita. – risponde a tono- E non dividere i lavoratori in serie A e serie B, per questo serve il buon senso. Se con il green pass si può andare stipati come acciughe su un mezzo pubblico non si può andare in discoteca all’aperto?”. Cecchi Paone ribadisce che l’unica strada maestra per poter riaprire i locali da ballo “è raggiungere l’immunità di gregge, poi saremo tutti liberi, sereni e tutti sani”. Poi continua con un attacco velato alla destra, da lui definita la principale responsabile dei morti della pandemia in diverse occasioni televisive: “Non ci siamo ancora a quel punto, serve meno ambiguità sui vaccini. Facciamo una grande operazione tutti insieme, Forza Italia è stata stupenda da questo punto di vista assieme al Pd: nettezza assoluta dal primo momento sui vaccini”.

“Scusa parli con me e con Fratelli d’Italia che non è No-vax” - lo interrompe la Santanchè. Il giornalista non perde l’occasione per esplicitare l’attacco a FdI: “Eh ci avete giocato molto voi, ci avete giocato moltissimo”. La senatrice non ci sta: “No questo non te lo permetto perché noi non giochiamo con la vita delle persone. Questa è un’accusa grave”. “Ma la Meloni si è vaccinata l’altro ieri per favore su, abbiamo aspettato mesi”, punta il dito Cecchi Paone. La Santanchè si infuria: “Si è vaccinata l’altro ieri sì ma tu non stai nella vita delle persone. Se hanno problemi se hanno delle allergie se possono farlo il vaccino. Non giudicare”. “Ma non lo so se ha dei problemi o delle allergie- poi continua con l’attacco- non giudicare? Ci sono in ballo dei morti”. Infine, la senatrice chiosa: “Ma allora basta, tu non sai”.

