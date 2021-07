Covid all'angolo, guerra quasi vinta: l'ottimismo di Pierpaolo Sileri zittisce i gufi. “Basta baggianate allarmistiche”

29 luglio 2021 a

Un incredibile destro-sinistro a tutti coloro che non fanno altro che terrorizzare la popolazione italiana sul Covid e sull’imminente disastro che ci aspetta con una nuova ondata. A sganciare il colpo da ko contro i gufi del virus è Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervistato su Radio Cusano Campus: “Il virus è messo all’angolo e abbiamo quasi vinto completamente la guerra, ma non si può indicare una data di fine. Il vaccino, inoltre, può durare anche più di un anno, ma soprattutto per i fragili serviranno richiami”.

“Noi - va avanti il medico in orbita Movimento 5 Stelle - arriveremo ad una buona percentuale di popolazione vaccinata entro ottobre, ma poi dovremo fare i richiami e verosimilmente nel 2022 si passerà dalla fase di pandemia a quella di endemia. Sarà un virus che continuerà a circolare tra noi senza creare grossi danni a coloro che sono vaccinati. Il giro di boa in Italia e in Europa è stato fatto, vivremo il 2022 con degli aggiustamenti, magari con richiami di vaccini più moderni aggiornati alle varianti che girano. Non diciamo - la dura accusa del sottosegretario - baggianate affermando che lotteremo ancora 5-10 anni contro il Covid”.

Secondo Sileri l’efficacia del vaccino può durare anche più di un anno, ma le persone che hanno meno anticorpi dovranno fare il richiamo prima di altri, forse sarà necessario fare richiami ogni anno, così come accade per l’influenza. “Va organizzata la terza dose per i pazienti immunodepressi e malati oncologici, così come i medici e infermieri che hanno fatto per primi i vaccini e a breve vedranno scadere il proprio Green pass. Il virus circolerà con maggiore frequenza nei soggetti più giovani che potranno ammalarsi anche gravemente, sebbene in casi rari, inoltre se in alcune fasce di popolazione il virus circola liberamente si possono generare delle varianti. Chi è vaccinato con Sputnik deve poter avere il Green pass, mi sto battendo per questo” conclude Sileri.

