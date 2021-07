Nessun vaccino sotto i 12 anni, Salvini contro l'obbligo ai bambini

22 luglio 2021 a

«Il vaccino? lo farò a breve, facendo la fila come tutti gli italiani». Il leader della Lega Matteo Salvini risponde così a margine di un appuntamento elettorale a Napoli. «Sento parlare di obbligo vaccinale per i bimbi di 12 anni - aggiunge poi - Assolutamente no e quindi educare, spingere, motivare, non multare, vietare o chiudere. Mi auguro che non si torni alle chiusure».

Per Salvini è importante «mettere in sicurezza coloro che rischiano». «Quindi io invito a mettersi in sicurezza tutti coloro che hanno più di 60 anni - esorta Salvini - perché sono coloro che rischiano la vita se raggiunti dal covid, però non si può a metà luglio togliere i diritti, il lavoro, la speranza, stipendi, a 30 milioni di italiani».

