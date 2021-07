Ddl Zan, Matteo Salvini incontra una delegazione di Gay Lib

20 luglio 2021 a

a

a

Incontro tra Matteo Salvini e una delegazione di Gay Lib formata dal segretario nazionale Daniele Priori e dal presidente Luca Maggioni. Al centro del colloquio: Ddl Zan, diritti e libertà, prevenzione e repressione di ogni tipo di violenza e discriminazione.

Salvini stronca la Fornero: "Ha fatto troppi danni e per me conta meno di zero"

Il leader della Lega ha ribadito di lavorare per arrivare a un’intesa in Parlamento, con la disponibilità a ritirare gli emendamenti depositati oggi qualora il PD passasse dallo scontro a tutti i costi al confronto e al dialogo, come invocato anche dalla Santa Sede.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.