Sileri ha la pistola, "ma la tengo in cassaforte"

“Ho una pistola ma la tengo in cassaforte”, Pierpaolo Sileri confessa di possedere il porto d’armi durante la diretta tv di “In Onda”. Il talk show dell’access prime time di La 7, condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio ospita il sottosegretario alla salute per interrogarlo sul Cdm previsto nelle prossime ore. Ma la vera notizia arriva in apertura della puntata di mercoledì 21 luglio.

Al centro del dibattito la recente storia dell’assessore alla Sicurezza, il leghista Massimo Adriatici agli arresti domiciliari per aver sparato, a suo dire per “errore” un marocchino di 39 anni. Sul tavolo la questione del porto d’armi: serve una “patente” per poter maneggiare una pistola? - questa la domanda posta dai conduttori. Pierpaolo Sileri esordisce fornendo una risposta molto dettagliata: “Per avere un porto d’armi devi avere delle certificazioni. L’Italia è al 14 posto nel mondo, fra i più bassi d’Europa”. Parenzo lo interrompe fiutando la risposta positiva: “Lei ha il porto d’armi?”. Sileri si prende qualche secondo poi inaspettatamente risponde di possedere un’arma ma di averla chiusa in una cassaforte di cui non ricorda il codice. “Sì, io ho il porto d’armi – dice il sottosegretario - perché ho ricevuto minacce negli anni passati. Non nella vita politica ma in precedenza”.

Concita De Gregorio lo incalza: “Quando l’ha preso? Da giovane?”. “Sì da giovane, vi dico la verità la pistola è chiusa da anni in una cassaforte e io non ricordo nemmeno il numero”, risponde Sileri. Su curiosità della De Gregorio il sottosegretario spiega: “8 anni fa o 10 anni fa. In seguito a una serie di minacce non per motivi politici ma legati alla professione da medico. Non è infrequente che i medici vengono aggrediti e non è infrequente che qualcuno entri in sala operatoria e prima di entrare in sala operatoria: “Dicono se mio figlio muore tu sei morto e la tua famiglia è morta” anzi i miei colleghi purtroppo molto spesso ricevono minacce così”.

I conduttori si dilungano per scoprire maggiori dettagli sul passato di Sileri e prima di cambiare tema la De Gregorio fa un’ultima domanda: “Mi scusi ma che pistola ha? È piccola è media è grande? Me la può mimare?”. Sileri sembra imbarazzato e fa il gesto con le mani per indicare la lunghezza dell’arma in suo possesso poi dice “è piccolina”. La conduttrice lo riprende: “Eh insomma è media, non è piccolissima”. Sileri taglia corto: “ma no, nemmeno me la ricordo. Neanche mia moglie lo sa”. Una risposta ben captata dalla De Gregorio che lo pizzica: “Ah non lo sa sua moglie? Beh adesso lo saprà”. Sileri in evidente imbarazzo rettifica: “No, no lo sa. Non sa il codice”.

