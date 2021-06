Green pass dopo la seconda dose, Sileri cambia strategia

28 giugno 2021 a

a

a

«È verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane». Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, su Radio24. «La scelta di rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore, allora i dati ci dicevano questo - ha ricordato il sottosegretario - Al momento una modifica non serve, ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione». Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, fa sapere che, finora, sono stati scaricati oltre 13 milioni di certificati.

Vaccino, Astrazeneca non raccomandato agli under 40: lo dice pure Pierpaolo Sileri

«Non c’è preoccupazione per la variante Delta ma ovviamente dobbiamo controllare l’andamento anche alla luce dell’esperienza del Regno Unito - prosegue il sottosegretario alla Salute - lì i contagi sono aumentati di molto ma il numero di ricoveri e decessi è rimasto stabile. Questo dimostra che la variante è coperta dalla doppia dose di vaccini. Si tratta quindi di correre con le seconde dosi».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.