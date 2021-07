Ecco quelli del cashback: alla Festa de l'Unità di Fiesole non si paga col Pos

09 luglio 2021 a

"I compagni del Pd fanno la guerra al contante... Degli altri!" A cosa si riferisce la battuta di Giovanni DOnzelli, esponente toscano di Fratelli d'Italia? Ma naturalmente alla doppia morale di chi piange per l'addio ai rimborsi per i pagamenti elettronici, misura ritenuta da più parti inutile e costosa, e poi non agevola chi vuole saldare con bancomat e carta di credito.

È il caso della Festa dell'Unità di Fiesole dove in uno degli stand è comparso il cartello che vedete in foto: "Pagamento con Pos non disponibile. Ci scusiamo per il disagio".

Una manifestazione, quella di Fiesole, che ha visto grande affluenza come rivendica il locale Pd, e c'è da scommettere anche grossi incassi. "Ogni giorno dalle ore 19 è possibile gustare sulla terrazza panoramica pizza e piatti tipici della cucina toscana, con ingredienti di prodotti locali, quali tortelli di patate al ragù, tagliatelle al cinghiale, peposo, frittura di pesce, dolci e bevande. Alle proposte gastronomiche di bar e ristorante, e alla possibilità di seguire in compagnia gli Europei di calcio", si legge nella presentazione che continua con il nutrito programma dei concerti, di eventi e presentazioni.

