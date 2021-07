"Hai mai fatto pipì in testa alla Ferragni?", così Sgarbi massacra Fedez

08 luglio 2021 a

Scontro Ferragnez-resto del mondo sul ddl Zan. Si aggiunge un nuovo capitolo. Questa volta a parlare è Vittorio Sgarbi che, dopo gli attacchi della coppia a Matteo Renzi, prende la parola in prima persona.

Nei giorni scorsi la Ferragni aveva attaccato Renzi dicendo che "i politici fanno schifo" e che "l'Italia è il Paese più transfobico d'Europa". Renzi aveva risposto definendo la Ferragni una qualunquista. A quel punto è arrivato Fedez col carico pesante che ha replicato a Renzi dicendo che "c'è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia".

Ed è di oggi il video pubblicato da Sgarbi su Facebook, in cui il critico d'arte demolisce il rapper. "Tu non hai mai fatto pipì in testa alla Ferragni? - si chiede Sgarbi - Siamo sicuri che non hai mai fatto cose che hanno a che fare con la meraviglia della pipì? La pipì in fondo può essere meglio della pioggia. Vaf*****lo Fedez". Poi Sgarbi ha spiegato al rapper che una legge può essere modificata e discussa in Parlamento senza che questo provochi una sdegnata alzata di scudi. Si tratta delle normali regole democratiche.

E non si è fatta attendere la risposta social di Fedez a Sgarbi che su Twitter ha scritto: "Leggendo i titoli di oggi pensavo seriamente di essere stato io ad aver abbassato il livello del dibattito politico italiano. Poi su “Ma Fedez la fa la pipì in testa alla Ferragni?” del deputato Sgarbi ho tirato un sospiro di sollievo". D'altronde i Ferragnez hanno ormai preso il controllo del Pd che si è affidato agli influencer per colmare le proprie lacune e portare avanti le battaglie politiche.

