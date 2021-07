Virginia Raggi risarcisca i romani: Maurizio Gasparri a valanga sul flop capitale

05 luglio 2021 a

Virginia Raggi è un disastro per Roma. È questa la sintesi della dichiarazione di Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale, che usa come pretesto il sondaggio de Il Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci di Italia: una classifica letteralmente impietosa per la prima cittadina, con i fan del Campidoglio che sono ridotti ai minimi termini.

“Il sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci italiani - evidenzia Gasparri - offre una fotografia impietosa di Roma. Su 105 comuni, la capitale si classifica al n.94. La Raggi ha mandato la città più rappresentativa d’Italia in coda alla classifica, con la sua pessima gestione politica, con le sue promesse non mantenute, con le strade ridotte a colabrodo, il trasporto pubblico che va in fiamme, i parchi e i giardini ridotti a ricettacolo di erbacce e rovi. E poi la qualità della vita che fa segnare l’indice più basso di sempre. Roma sommersa dalle immondizie, invasa dai topi e da animali selvatici che bivaccano tra i cassonetti stracolmi. Una vergogna per tutto il paese. Gli italiani dovrebbero chiedere alla Sindaca e ai grillini il risarcimento per il danno d’immagine subito a livello internazionale”.

Il senatore azzurro rincara la dose e tira la volata in vista delle elezioni amministrative, dove il centrodestra schiera in campo il duo formato da Enrico Michetti e Simonetta Matone: “In tutto il mondo, infatti, da bambini si sogna di visitare, almeno una volta nella vita, la città di Roma, unica e irripetibile nel suo genere, oggi bocciata per precise responsabilità di persone che non sono state in grado di amministrarla. Cosa dirà la Raggi? Quale altre scuse dovrà inventarsi per giustificare l’ennesima figuraccia certificata. L’aggravante è che i pentastellati hanno carpito la buonafede dei romani, ne hanno fatto scempio e hanno portato la città ai minimi storici. La Raggi - conclude Gasparri - sarà derubricata come un incidente che Roma saprà superare con una dirigenza politica attenta e affidabile”.

