Roma, ennesima gaffe incredibile di Virginia Raggi. Ecco il nuovo monumento: la cupola del Colosseo

I turisti di tutto il mondo dovranno accorrere numerosi a Roma per visitare il nuovo incredibile monumento inaugurato dalla giunta guidata da Virginia Raggi agli sgoccioli della sua avventura da sindaco prima delle elezioni dell’autunno. Si tratta della “cupola del Colosseo”. Non è uno scherzo, ma un annuncio fatto proprio dalla numero uno del Campidoglio durante la presentazione, al salone d'Onore del Coni, dell'Open d'Italia di golf che si svolgerà dal 2 al 5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia: “Nel frattempo Roma risplende ed è una bellissima vetrina. Anche dal green dell'Open sostanzialmente si può ammirare, guardando bene, anche la cupola del Colosseo, uno scenario davvero eccezionale e straordinario. Un ruolo davvero importante per la nostra città”. La gaffe che confonde la cupola di San Pietro e il Colosseo è evidente, ma durante il suo discorso la Raggi va avanti come se nulla fosse. Chissà che ne penserà Papa Francesco, che alle prese con la convalescenza post-operazione vede stravolgere il monumento simbolo del Vaticano…

