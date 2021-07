Cena tra Virginia Raggi e Giovanni Malagò al Circolo canottieri Aniene. Il no alle Olimpiadi pesa ancora

Gianfranco Ferroni 02 luglio 2021 a

Clamoroso al Circolo canottieri Aniene: mercoledì sera il sindaco di Roma Virginia Raggi ha raggiunto la sede del sodalizio sportivo per cenare con il presidente del Coni Giovanni Malagò. Non sono mancati i mugugni di alcuni storici soci che ancora non hanno digerito il "no" della Raggi alle olimpiadi a Roma...

