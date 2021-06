Letta in ginocchio da Mancini: "Grande leader". Ora sale sul carro, ma i social lo massacrano

27 giugno 2021 a

Enrico Letta aveva definito una "scena pessima" quella dei giocatori della nazionale italiana che prima del fischio d'inizio col Galles non si erano inginocchiati per dimostrare al mondo il loro anti-razzismo. Un attacco frontale alla formazione guidata da Roberto Mancini che pochi giorni dopo avrebbe dovuto affrontare l'Austria agli ottavi. Adesso che l'Italia ha battuto gli austriaci, ed è volata ai quarti, il segretario del Pd sale sul carro dei vincitori e con un tweet esalta la prestazione degli azzurri. Ma, soprattutto, esalta il ct: "Bravissimi tutti. Bella Italia Ma il migliore è Roberto #Mancini. Le scelte giuste, la determinazione, la leadership. Grande. Grandissimo. #ItaliaAustria #Euro2021".

In molti, però, non si sono scordati ciò che aveva detto una settimana fa ospite da Lilli Gruber su La7. "Vorrei fare un appello ai nostri giocatori: che si inginocchino tutti, perché francamente l’ho trovata una scena pessima. Se si mettono d’accordo sugli schemi di gioco, si mettono d’accordo anche su quello, è meglio anche perché i gallesi erano tutti inginocchiati, gli italiani no". I giocatori della Nazionale, invece, la loro scelta l'hanno fatta, hanno deciso che quel gesto, imposto dalla solita sinistra, non sarebbe servito a dare un segnale concreto contro il razzismo. Perché queste battaglie si combattono in altro modo, non su imput di una parte politica che si vuole intestare i successi della Nazionale.

I social, immancabilmente, non hanno risparmiato Letta. Il suo tweet di complimenti a Mancini è stato subito sommerso di critiche. C'è chi lo sbeffeggia così: "Dai, almeno Chiesa si è inginocchiato". Oppure: "Lasci in pace gli azzurri , fuori la politica dal calcio. Non strumentalizzate la nazionale. Pensi al suo lavoro e lasci in pace quelli degli altri". E chi ci scherza su: "Dai se fossi in Mancini toccherei ehm... ferro.... perché lei ultimamente mi sembra che porti tanto bene ... comunque sono rimasti in piedi nonostante la sua richiesta di genuflessione".

