Euro 2020, Laura Boldrini sgrida gli azzurri di Mancini: "Inginocchiatevi"

26 giugno 2021 a

a

a

Laura Boldrini contro i giocatori della Nazionale italiana. La deputata del Pd, ex presidente della Camera dei Deputati cinguetta su Twitter il rimprovero ai ragazzi di Roberto Mancini: "Bisogna inginocchiarsi anche sui campi di calcio, dispiace per la loro scelta di non scegliere". Nella giornata di ieri era trapelata l'indiscrezione sul "no" dei giocatori all'ipotesi di farlo in segno di solidarietà al movimento Black Lives Matter e la polemica sul caso che tiene banco agli Euro2020 è montata subito. Da parte dei ragazzi italiani non è ancora arrivata una decisione ufficiale. Il capitano azzurro Leonardo Bonucci, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita valida per gli ottavi di finale contro l'Austria, non ha infatti comunicato una scelta definitiva.

L'Italia non si inginocchi, la Sinistra vuole imporre un gesto ideologico e inutile

Ma la Boldrini, paladina del politically correct, non ha perso l'occasione di bacchettare gli azzurri che scenderanno in campo questa sera sabato 26 giugno contro l'Austria. "I gesti simbolici sono importanti per affermare i valori - ha cinguettato su Twitter la Boldrini - Per questo alcuni di noi decisero, in Parlamento, di inginocchiarsi per il Black Lives Matters". Ecco perché gli Azzurri sono stati bacchettati in vista del match degli Europei: "Per questo è giusto farlo anche sui campi di calcio. Tiferò gli Azzurri. Però dispiace per la loro scelta di non scegliere", ha twittato. Insomma, l'ordine della Boldrini agli azzurri di Roberto Mancini è chiaro: "Inginocchiatevi".

I gesti simbolici sono importanti per affermare i valori.



Per questo alcuni di noi decisero, in Parlamento, di inginocchiarsi per il #BlackLivesMatter.

Per questo è giusto farlo anche sui campi di calcio.



Tiferò gli #Azzurri. Però dispiace per la loro scelta di non scegliere. — laura boldrini (@lauraboldrini) June 26, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.