"Insulti agli azzurri che non si mettono in ginocchio", Salvini prende a pallonate Letta: penoso

Enrico Letta vuole tutta l'Italia in ginocchio e intima ai giocatori impegnati negli Europei di calcio ad aderire al Black Lives Matter, il movimento anti-razzista nato negli Stati Uniti contro violenze e discriminazioni nei confronti degli afroamericani, altrimenti scatta la gogna.

Una scelta assurda che Matteo Salvini torna a criticare aspramente dopo gli attacchi ai cinque azzurri che non si sono piegati alla protesta virale, ossia Bonucci, Donnarumma, Verratti, Bastoni e Jorginho. "Insultati sui social e messi sotto processo dal Pd che, tramite Letta, intima loro di 'inginocchiarsi TUTTI!”'Grazie ai nostri ragazzi perché ci stanno regalando un sogno, lasciamoli fuori dalla politica e da polemiche penose e assurde. #forzaazzurri", è il tweet del leader della Lega.

Gli attacchi sui social anche sulla scia delle uscite di esponenti del Pd si sprecano. “Lasciamo che giochino a pallone, stanno regalando un sogno alla nazione dopo un periodo complicato. Il razzismo si combatte sui banchi di scuola, dando diritto d’asilo a chi davvero scappa dalla guerra, ma dicendo anche no agli immigrati e ai clandestini che non scappano dalla guerra, ma la guerra ce la portano in Italia”, aveva tuonato in precedenza Salvini a QUarta Repubblica, la trasmissione di Rete4 condotta da Nicola Porro.

Sulla vicenda è intevenuto anche Matteo Renzi: "Ho visto che Enrico Letta si è lamentato perché solo metà squadra si è inginocchiata, Salvini gli ha risposto... io ho molto rispetto per questa discussione ma penso che i calciatori debbano essere lasciati liberi di fare quello che vogliono e che noi politici invece ci occupassimo dei posti di lavoro, della ripartenza dell’economia, della gestione della scuola e dell’università. Il dibattito tra Letta e Salvini su chi dovrebbe inginocchiarsi e chi no, mi sembra un tentativo per parlare di cose diverse per le quali ci viene pagato lo stipendio, senza cercare di avere visibilità su cose sportive"

Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite a Mattino 5 su Canale 5, sul fatto che la finale si faccia Wembley o si faccia a Roma ha commentato allo stesso modo: "L’importante è che in finale ci sia l’Italia di Mancini".

