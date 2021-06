Il Fatto quotidiano tifa contro l'Italia agli Europei: sennò Draghi e Figliuolo... Renzi a Massimo Fini: che miseria

22 giugno 2021 a

Una paginata a firma di Massimo Fini, storica firma controcorrente, per tifare contro l'Italia agli Europei. Il Fatto quotidiano dà così il buongiorno alla nazionale di Roberto Mancini attesa dagli ottavi di finale contro l'Austria a Euro 2020. Gli azzurri non devono vincere, è il succo del discorso. Ma perché? A sintetizzare l'articolo di Fini è Matteo Renzi che in un tweet si è scagliato contro il giornale diretto da marco Travaglio.

"Oggi Il Fatto Quotidiano dedica un’intera pagina per augurare, con Massimo Fini, che l’Italia NON VINCA gli Europei, sennò Draghi e Figliuolo esultano. Era difficile condensare tanta miseria in un solo articolo: solo il Fatto poteva riuscirci. Forza azzurri, viva l’Italia", scrive su Twitter il leader di Italia Viva.

Ma cosa scrive davvero Massimo Fini? "Io faccio il tifo contro l'Italia, benché Mancini abbia messo in piedi una bella squadra, che ha un gioco, va costantemente in avanti, abbandonando l'antica abitudine italica, sparagnina ma redditizia, di difesa e contropiede" è la premessa del pezzo che entra subito nel vivo: "Non posso tifare Italia. Non oso immaginare cosa succederebbe se vincesse gli Europei". Il premier Mario Draghi "si approprierebbe della vittoria come fecero nel 1982 il presidente Pertini e persino Giovanni Spadolini, premier, che non aveva mai visto un pallone in vita sua", verga il giornalista e saggista che rincara la dose: "Il generale Figliuolo, prendendo da Berlusconi ("il Milan vince perché adotta la filosofia della Fininvest") direbbe che l'Italia vince perché adotta la sua logistica".

Insomma, si rischia un Draghi aspirante Pertini, Figliuolo di Berlusconi. Poi le considerazioni sono più ampie. "Non posso tifare Italia perché è un Paese di corrotti, a tutti i livelli, anche i più infimi", come il "prestigioso Circolo meneghino per la cui iscrizione si pagano circa 1.300 euro, dove vado a nuotare, mi hanno rubato anche le mutande sporche" scrive Fini che elenca anche motivi personali di astio contro l'Italia, come quando hanno bloccato il programma Cirano e il settimanale Pagina, "rei" di avere lui tra i commentatori.

Ma chi tiferà Fini? "Belgio", ammette, "nonostante i nostri cugini d'Oltralpe chiamino i belgi, non senza qualche ragione, del "francesi stupidi" (mi pare che questa icastica definizione sia del solito Baudelaire). Tifo Belgio perché vi gioca quello che, a parer mio e non solo mio, è oggi il miglior giocatore del mondo, Kevin De Bruyne. "lo, come Giorgio Gaber, all'Italia di oggi non mi sento di appartenere".

