Euro 2020, Boris Johnson e Uefa in contropiede. Schiaffo a Draghi e Merkel: "Finale a Wembley con 60mila persone"

La Gran Bretagna è «ansiosa di organizzare delle fantastiche semifinali e finale a Wembley e lo farà in modo sicuro». Così un portavoce di Downing Street, parlando con la stampa, ha risposto alle recenti polemiche legate alla possibilità che le partite di Euro 2020 in programma a Londra siano spostate in altra sede, a causa dell’aumento dei contagi nel Paese.

Il governo di Boris Johnson tira dritto dopo le dichiarazioni del premier italiano Mario Draghi, alle quali si è allineata anche la Cancelliera tedesca Ancgela Merkel. Tanto che nello stadio londinese potranno entrare 60mila persone, nonostante il ritorno dei contagi per la variante Delta.

E l'Uefa che fa? Il presidente dell'organismo europeo del calcio Aleksander Ceferin, ha espresso la sua gratitudine «al primo ministro e al governo del Regno Unito per il loro duro lavoro nel finalizzare questi accordi con noi», visto che Il governo britannico ha fatto sapere che più di 60.000 tifosi potranno accedere alle semifinali e alla finale del campionato europeo allo stadio di Wembley. Il governo aveva già deciso di aumentare l’attuale capacità della fase a gironi di circa 22.000 ad almeno 40.000 per una partita negli ottavi di finale e le ultime tre partite del torneo Euro 2020 allo stadio da 90.000 posti. Ora Wembley potrà essere a circa il 75% della capacità per le semifinali e la finale.

Parole al vento quelle della Merkel che aveva detto di sperare che la Uefa agirà «responsabilmente» sulla questione delle partite degli europei di calcio Euro 2020 da disputare nel Regno Unito, vista la diffusione della variante delta del coronavirus nel Paese. Merkel ha detto oggi che sostiene gli sforzi del governo di Londra per garantire il rispetto delle regole igieniche necessarie nello stadio, che ha una capacità di 90mila spettatori. «Spero che la Uefa affronterà questo responsabilmente e non penso che sarà buono se gli stadi saranno pieni», ha detto Merkel a Berlino. Intanto Ursula von der Leyen è a Roma per consegnare le "pagelle" del Pnrr a Draghi. Faranno gioco di squadra per portare la finale a Roma o a Berlino?

