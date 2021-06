Il sondaggio di Mentana fa piangere Letta. Lega prima, la Meloni continua a volare

14 giugno 2021 a

Pd primo partito? La doccia fredda per il segretario dem Enrico Letta arriva nel tg La7 delle 20, con Enrico Mentana che legge i risultati del consueto sondaggio Swg del lunedì, oggi 14 giugno.

"La prima forza politica è ancora la Lega: 20,9 per cento" spiega il direttore. Il partito di Matteo Salvini perde mezzo punto percentuale rispetto alla rilevazione di sette giorni fa e ha solo uno 0,5 per cento di vantaggio su Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni guadagna infatti tre decimali e sale al 20,4.

Solo terzo il Partito democratico che non guadagna, anzi, perde lo 0,2 e si attesta al 19 per cento. Dietro il Movimento 5 Stelle, altalenante nel trend del consenso come nelle vicende politiche sullo sfondo dello scontro tra il leader in pectore Giuseppe Conte e l'associazione Rousseau di Davide Casaleggio. I grillini guadagnano lo 0,3 per cento e ora sono al 16,2.

Forza Italia 6,8 per cento, Azione di Calenda 3,4 per cento, Sinistra italiana in calo scende al 2,3. "Il derby tra Speranza e Renzi vede Leu al 2,3 per cento, Italia viva al 2", spiega Mentana.

Grande curiosità desta la rilevazione di Coraggio italia, cosa nuova della galassia del centrodestra di Toti e Brugnaro. Guadagna due decimali e si attesta all'1,2 per cento.

E il governo? La fiducia in Mario Draghi era partita altissima, al 65 per cento all'insediamento del suo esecutivo, ed era andata via via calando fino a toccare il 51 per poi tornare a crescere, senza mai tuttavia tornare al picco dell'esordio a scatola chiusa. Oggi è al 61, comunque un trend significativo. Il nocciolo duro dei pro-Draghi arriva dagli elettori del Pd: l'83 per cento sostiene l'ex capo della Bce con convinzione. I meno contenti non sono all'opposizione ma al governo, ovvero gli elettori del Movimento 5 Stelle: solo il 44 per cento ha fiducia in Draghi. "Saranno nostalgici del predecessore" commenta non senza ironia Enrico Mentana.

