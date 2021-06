La Lega cresce, balzo in avanti di Salvini federatore

11 giugno 2021 a

Cresce la Lega (più 0,3) e fa un balzo in avanti la fiducia in Matteo Salvini: più 3%, passando dal 33 al 36% in una settimana. Sono alcuni dei dati emersi dal sondaggio EMG Different commissionato dalla trasmissione di Rai3, Agorà, e diffuso questa mattina. Più in generale, dal 3 giugno al 10 giugno, oltre alla Lega nel centrodestra cresce solo Forza Italia (più 0,2, passando dal 6,8 al 7). La Lega resta saldamente primo partito al 21,5%, Fratelli d’Italia è al 18,6 (-0,5), il Pd è al 17,8 (-0,2), il Movimento 5 Stelle è al 17,1 (-0,3%).

