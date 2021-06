Terapia ricostituente e ripetizioni di matematica. Vittorio Feltri stende Letta: fa festa con il Pd in agonia

14 giugno 2021 a

“Ha bisogno urgente di una terapia ricostituente robusta e di qualche ripetizione di aritmetica per i calcoli elementari”. È un Vittorio Feltri senza freni quello che dedica l’editoriale della prima pagina del 14 giugno ad Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico. “Il Pd è in agonia e Letta fa festa” il titolo dell’articolo, che affonda il numero uno dei Dem per la gioia in seguito al sondaggio Ipsos che ha certificato il Pd come primo partito, davanti a Fratelli d’Italia e Lega.

Feltri sottolinea però l’illogicità dell’esultanza di Letta: “Oltre a capire poco di politica, non capisce niente neanche di numeri. Infatti non si è accorto, poveraccio, che i democratici non hanno conquistato nemmeno mezzo punto recentemente, il problema è che il suo maggior concorrente, la Lega, si è indebolito per effetto della propria partecipazione alla maggioranza”. “Non solo - continua il direttore editoriale di Libero - teniamo conto della esplosione di Fratelli d'Italia, a pochi decimali dagli ex cattocomunisti, siamo di fronte a un trionfo delle formazioni conservatrici. Infatti Giorgia Meloni, se procede nella sua corsa entusiasmante verso il vertice della politica, presto, anzi prestissimo, si accingerà a fare il sorpasso sul Pd”. La chiosa finale è un attacco frontale a Letta: “Per ritrovare un po' di lucidità le converrà rientrare di corsa a Parigi”.

