Diamolo solo agli over 55, Galli chiede chiarezza su AstraZeneca

10 giugno 2021 a

a

a

«Non ho difficoltà a schierarmi tra coloro che pensano a una seria revisione del vaccino AstraZeneca e a una sua limitazione in fasce di età in cui non ha una associazione significativa con questa pur rara condizione, ma che crea molta ansia e non migliora la qualità della vita di coloro che si vaccinano». Lo ha detto ad Agorà Massimo

Galli, direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano commentando l’episodio di trombosi alla diciottenne genovese. «È arrivato il momento di porre questo problema sul tavolo e di prendere una presa di posizione chiara».

Ricciardi non cambia mai. Niente baci e discoteche, c'è la variante indiana

Poi Galli fa chiarezza su chi correrebbe realmente rischi. "Gli effetti avversi - spiega Galli - possono intervenire entro due settimane dall'inoculazione. Quindi chi ha superato questo periodo di tempo può stare tranquillo e procedere con la seconda dose".

Zangrillo e la stoccata a Crisanti (e a Galli)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.