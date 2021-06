È il momento di aprire, Toti contro il pasticcio dei posti a tavola

03 giugno 2021 a

«Io credo che sia il momento di aprire e me lo dicono numeri: in Liguria abbiamo avuto 1 decesso, siamo a un’incidenza di 22 su 100mila, siamo sotto i 100 ricoveri, ora c’è da aprire e apriamo. È estate e dobbiamo recuperare punti di Pil». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ad "Agorà’ su Rai3. «Vedo situazioni surreali sulla questione dei posti a tavola al ristorante. Ogni limitazione alla libertà dei cittadini è fuori luogo con questi numeri perché altrimenti non usciamo dall’estetica dell’emergenza. Il tema è far ripartire il Paese», ha aggiunto.

Poi il riferimento alla campagna vaccinale. «Sì, la campagna vaccinale è molto apprezzata, c’è stata una svolta: si vede nei numeri e nel successo degli Open Day anche se in Liguria ho vietato di fare Open day». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ad "Agorà" su Rai3, spiegando che per i liguri si fanno «open week con prenotazioni per slot di 10 minuti per anticipare chi ha prenotazioni con Pfizer e Moderna in modo che possa farlo prima con le scorte AstraZeneca. Io stesso ho fatto AstraZeneca». Toti ha comunque sottolineato che i «numeri della campagna sono straordinari e migliori delle attese».

