Covid, Speranza gela i ristoranti: resta il limite di 4 persone a tavola, anche in zona bianca

Frenata del Ministero della Salute e di Roberto Speranza sui ristoranti e sulle riaperture dopo lunghi mesi di serrande abbassate a causa del Covid. A tavola al ristorante (da oggi è possibile consumare i pasti anche al chiuso), si può stare al massimo in quattro persone, a meno che non si sia tutti conviventi, anche in zona bianca.

Lo precisa il ministero della Salute, chiarendo che la disciplina non cambia e rimane quella stabilita nel Dpcm del 2 marzo, richiamato nel decreto legge del 22 aprile, quello delle riaperture, e anche nella premessa delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali varate il 28 maggio. Negli scorsi giorni le indiscrezioni sul via libera alle tavolate si erano sprecate, ma ora Speranza e i suoi hanno sbarrato la strada ad amici e famiglie allargate.

