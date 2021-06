Tutti contro tutti, il pasticcio dei 4 a tavola è servito

02 giugno 2021 a

Dovrebbe tenersi domani un tavolo tecnico che affronterà la questione relativa al limite delle 4 persone sedute al tavolo di bar e ristoranti nelle zone bianche. Lo si apprende da fonti di governo.

Ieri le regioni e il centrodestra avevano ritenuto la misura troppo penalizzante e, viene spiegato, molto probabilmente si arriverà a un compromesso mantenendo il limite solo per i ristori al chiuso. Il limite, secondo l’interpretazione del ministero degli Affari regionali, è da considerarsi valido, invece, per le zone gialle. Nella stessa giornata è stata poi convocata la conferenza delle regioni, convocata dal presidente Massimiliano Fedriga. Nelle interlocuzioni avvenute nella serata di ieri sulla limitazione di 4 posti a tavola nelle zone bianche «si è fatto presente che, considerato come le decisioni assunte sino ad ora (linee guida in primis) siano sempre state condivise in un clima assolutamente collaborativo e di rispetto istituzionale, ha sorpreso che l’interpretazione del governo sul tema sia avvenuta in maniera autonoma». È quanto trapela da fonti delle Regioni. «Il tavolo tecnico dove sarà affrontata la questione relativa al limite di 4 persone al tavolo nei ristoranti segue la richiesta in tal senso inviata dalla conferenza delle regioni. L’ipotesi del limite di 4 persone al chiuso non è stata proposta ufficialmente alle Regioni e non trova riscontro», si aggiunge.

Contro il limite dei quattro a tavola si scaglia anche Salvini. «C’è ancora qualcosina da sistemare: ho chiesto a Speranza di evitare la ridicola limitazione dei 4 a tavola al ristorante che, almeno nelle zone bianche, non ha più senso». Così, parlando con i cronisti, Matteo Salvini.

