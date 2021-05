Sindacati rovina dei lavoratori, Briatore a valanga sui licenziamenti

27 maggio 2021 a

a

a

Flavio Briatore a valanga contro i sindacati. Nel corso de L'aria che Tira, ha affontato con Myrta Merlino l'emergenza lavore legata anche allo sblocco dei licenziamenti a partire dal prossimo 30 giugno. Secondo Briatore, il problema sono proprio i sindacati che non consentono una gestione razionale del mercato del lavoro. "I sindacati sono la rovina dei lavoratori - dichiara Briatore - Li prendono per il c**o. E' il mercato che decide se puoi pagare lo stipendio non lo Stato. Non si possono mettere dei blocchi ma dare degli incentivi". Poi ne ha avuto anche contro i virologi. "Tutti quei virologi in tv hanno fatto soltanto confusione - ha detto Briatore - Il governo doveva avere una persona che parlasse per tutti e a tutti. Senza fare confusione. E, invece, stavano sempre in televisione anziché restare a lavorare in ospedale".

"A forza di ca******are, rischiamo la guerra civile" Briatore a valanga dalla Berlinguer su vaccini e governo

Nei giorni scorsi l'imprenditore piemontese aveva parlato di tampone e certificato vaccinale per andare in Sardegna? «Io sono assolutamente d’accordo, lo trovo giustissimo. Per controllare gli accessi di un’isola e tenere sotto controllo il covid, trovo sacrosanto che venga richiesto un tampone oppure il certificato vaccinale. Dal punto di vista del turismo non c’è alcun impatto». A dirlo all’Adnkronos è stato Flavio Briatore che in un’intervista commenta così la "linea dura" della regione sulle misure per l’accesso in Sardegna. «Io sono andato a Dubai e ho fatto il tampone, sono andato e tornato dalla Turchia e ho fatto il tampone. Ormai il tampone non è più una cosa che non conosciamo. Ne facciamo quindici, venti al mese quindi non è certo un problema. Io sono d’accordissimo. Ormai anche chi li fa è diventato bravissimo, quindi non vedo il problema», spiega il manager. Che contrattacca: «Il vero problema, quello che allontana i turisti, è che abbiano lasciato il coprifuoco fino al 31 di luglio. Questo è davvero incomprensibile, una pura follia», scandisce Briatore. «Anche se poi lo levassero, come noi siamo tutti convinti succederà, la comunicazione è stata deleteria, e creerà enormi problemi al turismo».

Superlega: Briatore, 'attacco frontale alla Uefa, squadre indebitate per crisi covid'

L’ex manager di F1 entrando poi nel merito spiega: «Come si fa a non capire che la gente non affitta le case a luglio ma è adesso che le affittano? Questa situazione di incertezza blocca, e non invoglia a venire! La gente preferisce affittare le case a Mykonos, in Croazia, ad Ibiza e non le affitta in Sardegna. Ed è un problema che riguarda tutta l’Italia». La critica è alle misure stabilite dal governo: «Da questi due governi non è che ci potessimo aspettare cose diverse, dato che ne hanno fatte parecchie. Negli altri Paesi si sono organizzati molto diversamente, in Inghilterra si sono programmati. Questo è tipico italiano: da noi non si capisce bene chi decide, e chi non decide. Assurdo».

"Governo di svalvolati". Briatore a valanga sul coprifuoco contro Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.