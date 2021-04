Coprifuoco, Flavio Briatore a valanga contro Draghi: "Governo di svalvolati"

Giada Oricchio 22 aprile 2021 a

Flavio Briatore attacca il presidente del Consiglio, Mario Draghi: “Non è una guida forte. Una follia il lockdown serale fino al 31 luglio. Governo di svalvolati”. Dal suo account Instagram, l’imprenditore piemontese, fondatore di locali di lusso come il “Billionaire” e “Crazy Pizza” ha criticato aspramente la decisione presa dal governo nel Consiglio dei Ministri sulle riaperture.

“Ieri il primo ministro ha annunciato che fino a fine luglio dobbiamo rimanere con il lockdown - denuncia Briatore sui social - Le prime reazioni sono state queste: l’Ambasciata americana ha scritto non viaggiate in Italia, rischio Covid. Io non so come la pensano in questo governo, dovevano vedere tutte le inefficienze di prima e migliorarle invece sembra che continuino a peggiorare tutto. Hanno deciso di aprire i ristoranti il 26 aprile ma solo quelli con le terrazze quindi la metà è penalizzata. Poi le spiagge al 15 di maggio anche se sono all’aperto. Io non so se sono completamente svalvolati o cosa succede, stanno mettendo in ginocchio il mio futuro, quello vostro e dei vostri figli. In questo momento qui quando la gente prenota le vacanze e l’Italia dice siamo chiusi fino al 30 luglio, c’è il lockdown ma mi dite qual è il paese che fa come noi? In Spagna, Grecia, Germania, Francia, Croazia puoi andare - sottolinea l'imprenditore - E’ una follia! Siamo in mano a gente che non sa cosa fare. Hanno aperto le scuole per tre quattro settimane creando di nuovo un caos della Madonna, un caos della miseria. Credo che siano tutti confusi. Pensavo che Draghi fosse una guida forte e invece capiamo che uno che decide di prorogare il lockdown di sera fino al 31 luglio significa che la stagione estiva è completamente andata. Quelli che possono andranno all’estero e noi non facciamo nemmeno un protocollo”.

