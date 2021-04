Un nuovo amore per Elisabetta Gregoraci? Cosa sa Mara Venier, la rivelazione su Briatore

25 aprile 2021 a

Non c'è ancora un nuovo grande amore nella vita di Elisabetta Gregoraci dopo la fine del rapporto con Flavio Briatore? La showgirl calabrese era ospite di Mara Venier a Domenica In il 25 aprile e ha parlato anche di questioni di cuore.

"Ero molto impaurita all’idea di sposare Flavio Briatore, ero molto giovane. L’ho conosciuto a 24 anni ed ero spaventata dalle nozze. Quando mi sono sposata tutti mi dicevano che saremmo durati sei mesi e che io avevo deciso di dire sì solo per ragioni di convenienza economica. Con tredici anni di vita e un figlio insieme, penso di non dover dare giustificazioni a nessuno", ha confidato l'ex protagonista del Grande Fratello Vip che su nuovi possibili amori - si è molto chiacchierato anche di flirt all'interno della Casa... - ha detto: "Sono esigente, voglio sentire le farfalle nello stomaco, voglio sentire il vero amore. Corteggiatori ne ho tanti, sono convinta che prima o poi accadrà”.

Il discorso cade sempre su mr Billionaire. “Stamattina ho parlato con Flavio Briatore. E’ ancora molto innamorato di te. Scusa Flavio, ma lo devo dire. Percepisci proprio l’amore”, confida Mara Venier alla sua ospite e ai telespettatori. “Siamo una coppia anomala. E’ come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene”, replica la Gregoraci che con Briatore ha avuto un figlio, Nathan Falco. Il flirt con Pierpaolo Petrelli conosciuto al GfVip è finito in una bolla di sapone - tra l'altro lui si è fidanzato con Giulia Salemi - ed Elisabetta deve dribblare decine di corteggiatori. "Vedo i mazzi di rose rosse sui social. Non fare Santa Maria Goretti! Hai tanti corteggiatori”, la stuzzica la signora della domenica ma la showgirl non si sbottona. Cerca il grande amore.

Nel corso dell'intervista la Gregoraci ha parlato anche della malattia che ha colpito il padre: "Ha avuto un tumore, ma ora sta bene". E della morte della madre, "che si è goduta Nathan solo il primo anno di vita".

